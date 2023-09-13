Останки древнего человека отправились в космос в кармане миллиардера

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавняя миссия американской компании Virgin Galactic вызвала серьезные споры среди общественности. Эти споры возникли в связи с тем, что в ходе полета в космос были доставлены останки двух вымерших гомининов.

Фото: Openverse

Хранителем этих окаменелостей является Университет Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР). Исследователи университета отмечают это событие как "исторический первый случай" и "дань науке и открытиям". Однако многочисленные эксперты в Интернете критикуют эту миссию как безрассудный и неуважительный рекламный трюк, не имеющий никакого научного обоснования.

8 сентября 2023 года миллиардер Тимоти Нэш, уроженец ЮАР, перед посадкой в суборбитальный космический корабль Virgin Galactic VSS Unity небрежно положил в карман своих штанов флакон из углеродного волокна. В этом флаконе находилась ключица австралопитека седиба возрастом 2 млн. лет и кость большого пальца гоминина Homo naledi возрастом 300 тыс. лет. Этим древним останкам предстояло отправиться в путешествие, которое еще не совершал ни один представитель их вида.

К счастью, окаменелости благополучно вернулись на Землю. Однако Рэйчел Кинг, археолог из Университетского колледжа Лондона, выразила обеспокоенность, заявив, что одобрение их космического путешествия должно заставить задуматься о возможных более широких последствиях.

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Virgin Galactic #Galactic03 Recap