Глазурь керамических чашек и влияние на полезные элементы в чае: открытия японских ученых

Исследование, проведенное учеными из Нагойского технологического института, выявило, что глазурь, используемая для керамических чашек, может оказать влияние на сохранение полезных элементов в зеленом чае, в зависимости от ее состава.
Ученые изучили четыре распространенных вида японской глазури, каждая из которых имеет свои особенности и состав.
Один из видов глазури, известный как Oribe, получает свой ярко-зеленый цвет благодаря наличию оксидов меди. Другой тип, Namako, приобретает синий оттенок, за счет оксида кобальта, входящего в состав глазури. Глазурь Irabo, содержащая оксид железа, делает посуду оранжевой. Наконец, Toumei — это глазурь с высоким содержанием титана, что придает ей прозрачность.
В рамках исследования ученые обнаружили, что растворы, взаимодействующие с глазурями Oribe, Namako и Irabo, содержат меньше определенных антиоксидантов по сравнению с чашкой, покрытой глазурью Toumei. Эти результаты подчеркивают важность состава глазури для сохранения полезных свойств чая при его приготовлении и хранении.
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