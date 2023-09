Глазурь керамических чашек и влияние на полезные элементы в чае: открытия японских ученых

Your browser does not support the audio element.

Исследование, проведенное учеными из Нагойского технологического института, выявило, что глазурь, используемая для керамических чашек, может оказать влияние на сохранение полезных элементов в зеленом чае, в зависимости от ее состава.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.