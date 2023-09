Science Advances: человечество перешло шесть из девяти планетарных границ

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Стокгольмского центра устойчивости провели исследование и выяснили, что человечество пересекло шесть из девяти планетарных границ "рабочего пространства", что может привести к необратимому вреду планете. Эта концепция девяти планетарных границ была предложена в 2009 году и разработана для определения безопасного "рабочего пространства", в котором человечество может воздействовать на экосистему без угрозы для нашей планеты.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.