Science Advances: человечество перешло шесть из девяти планетарных границ

Ученые из Стокгольмского центра устойчивости провели исследование и выяснили, что человечество пересекло шесть из девяти планетарных границ "рабочего пространства", что может привести к необратимому вреду планете. Эта концепция девяти планетарных границ была предложена в 2009 году и разработана для определения безопасного "рабочего пространства", в котором человечество может воздействовать на экосистему без угрозы для нашей планеты.
Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, впервые предоставило количественные метрики для каждой из этих границ. Ученые установили, что уже шесть из девяти границ пересечены:
Эти пересечения являются предупреждающими сигналами о возможных опасностях для экосистемы и человечества. Ученые сравнивают это с контролем артериального давления, где повышение давления увеличивает риск сердечных проблем.
Однако, как отмечают исследователи, пересечение этих границ не обязательно означает неминуемую катастрофу, но оно свидетельствует о необходимости принимать меры для улучшения состояния планеты и снижения рисков для ее будущего.
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