Science Advances: человечество перешло шесть из девяти планетарных границ

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Стокгольмского центра устойчивости провели исследование и выяснили, что человечество пересекло шесть из девяти планетарных границ "рабочего пространства", что может привести к необратимому вреду планете. Эта концепция девяти планетарных границ была предложена в 2009 году и разработана для определения безопасного "рабочего пространства", в котором человечество может воздействовать на экосистему без угрозы для нашей планеты.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, впервые предоставило количественные метрики для каждой из этих границ. Ученые установили, что уже шесть из девяти границ пересечены:

Изменение климата.

Утрата биоразнообразия.

Биогеохимические изменения, такие как удаление азота из атмосферы и выбросы фосфора в океаны.

Глобальное потребление пресной воды.

Площадь землепользования.

Химическое загрязнение.

Эти пересечения являются предупреждающими сигналами о возможных опасностях для экосистемы и человечества. Ученые сравнивают это с контролем артериального давления, где повышение давления увеличивает риск сердечных проблем.

Однако, как отмечают исследователи, пересечение этих границ не обязательно означает неминуемую катастрофу, но оно свидетельствует о необходимости принимать меры для улучшения состояния планеты и снижения рисков для ее будущего.

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