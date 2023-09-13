В России новые iPhone 15 по предзаказу стоят в два раза дороже, чем в США

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Цены на новую линейку iPhone 15 в России при предзаказе оказались почти вдвое выше, чем в США, как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные крупных российских ретейлеров и операторов связи.

Фото: Openverse

В розничной сети "М.Видео-Эльдорадо" стоимость iPhone 15 при предзаказе начинается с 129 000 рублей (или 1 346 долларов), тогда как на официальном сайте Apple эта модель доступна с начальной ценой 799 долларов (75 700 рублей).

Также российский ретейлер предлагает iPhone 15 Plus по цене от 139 000 рублей (1 451 долларов, в США — 899 долларов), iPhone 15 Pro — от 159 000 рублей (1 659 долларов / 1 000 долларов), iPhone 15 Pro Max — от 194 000 рублей (2 025 долларов / 1 200 долларов). Аналогичные цены предоставляются сотовым оператором МТС. Скоро предзаказ также будет доступен на "Яндекс.Маркет", где цены на новые iPhone будут еще выше.

Кроме того, в России можно оформить предзаказ на смарт-часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2, которые доступны по цене от 54 000 рублей (564 доллара) и от 109 000 рублей (1 138 долларов) соответственно. В США эти устройства продаются за 399 и 799 долларов соответственно.

Напомним, что продукция Apple в России ввозится в рамках параллельного импорта.

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