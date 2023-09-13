Ученые вырастили человеческие почки внутри развивающихся эмбрионов свиньи

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно отчету "Live Science", исследователи успешно культивировали почки человека на ранней стадии внутри эмбрионов свиней, отметив, что эти почки оказались "структурно нормальными" и состояли примерно на 60% из человеческих клеток.

Фото: openverse

В недавнем исследовании ученые ввели стволовые клетки человека в генетически модифицированные эмбрионы свиней. Эти модифицированные эмбрионы впоследствии были имплантированы суррогатным матерям-свиньям, что привело к развитию человеческих почек на ранней стадии всего за 28 дней.

Исследователи предполагают, что эта новаторская технология обладает потенциалом для решения проблемы нехватки человеческих органов, необходимых для трансплантации. Предыдущие эксперименты включали забор свиных почек и сердец у генетически модифицированных свиней для трансплантации реципиентам органов с умершим мозгом. Однако такой подход сопряжен со значительным риском отторжения органа человеческим организмом, и новое исследование направлено на смягчение этой проблемы.

Почки являются одними из наиболее часто пересаживаемых органов, но нехватка доступных почек привела к увеличению списка нуждающихся в пересадке людей. Например, в 2020 году около 100 000 человек в Соединенных Штатах ожидали пересадки почки, но только 23 000 посчастливилось ее получить.

Исследовательская группа имплантировала 1820 химерных эмбрионов 13 суррогатным матерям-свиньям и прервала беременность примерно через месяц. Из них у пяти эмбрионов были обнаружены почки на ранней стадии, состоящие примерно на 50-60% из человеческих клеток, и эти почки демонстрировали "структурно нормальную" модель развития для этой стадии.

Важно отметить, что ученые подтвердили, что человеческие клетки присутствовали преимущественно в почках эмбрионов, а не в других тканях, таких как зародышевые или нервные клетки. Разрешение таким клеткам созревать у поросят может вызвать этические проблемы.

Важно подчеркнуть, что эта технология еще не применялась для трансплантации человеческих органов, и одним из основных препятствий является проблема иммунного отторжения.

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Человеку впервые пересадили две почки трансгенной свиньи