Ученые нашли метод лечения женского бесплодия

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из США разработали инновационный препарат, который может быть эффективным в борьбе с женским бесплодием, связанным с поликистозом яичников. Этот препарат, основанный на стволовых клетках, был описан в журнале "International Journal of Molecular Sciences".

Фото: openverse

Поликистоз яичников представляет собой сложное и труднодоступное для лечения заболевание с многочисленными симптомами и неясными причинами развития, что делает его лечение вызовом. Оно часто сопровождается гормональным дисбалансом, снижением фертильности и негативными влияниями на общее состояние женского организма.

Однако американские ученые представили инновационный подход, основанный на стволовых клетках. Их разработанный препарат способен стимулировать превращение новых клеток, необходимых для регенерации. Эти молекулы способствуют увеличению производства женских гормонов.

Исследования, проведенные на мышах, продемонстрировали обнадеживающие результаты. Во всех случаях препарат успешно восстанавливал репродуктивную способность яичников.

Ранее мы сообщали о том, что бесплодие может вызвать депрессию и нарушения сна у женщин в период менопаузы. Исследователи провели опрос среди 695 женщин среднего возраста, и треть из них столкнулись с трудностями при попытке зачатия детей.

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