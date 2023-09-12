Новый iPhone 15 нельзя будет зарядить старым кабелем

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация Apple официально представила свое новое поколение смартфонов под названием iPhone 15. Презентацию новых устройств можно было увидеть на веб-сайте компании, сообщает Gazeta.ru.

Фото: Openverse

Цены на iPhone 15 стартуют от 799 долларов, а за модель iPhone 15 Plus придется отдать 899 долларов.

Сообщается, что камера в новых гаджетах схожа с той, что установлена в iPhone 14 Pro и имеет разрешение 48 мегапикселей, а также поддерживает двукратный оптический зум без ухудшения качества снимков. Компания внедрила машинное обучение для автоматического обнаружения лиц на фотографиях, что позволяет пользователям создавать потрясающие портреты сразу в приложении "Фото" или редактировать изображения позднее.

Кроме того, в этих новых моделях iPhone разъем Lightning, который использовался Apple в своих портативных устройствах более десяти лет с 2012 года, был заменен на USB-С.

Смартфон iPhone 15 оснащен процессором A16 Bionic, который впервые дебютировал в iPhone 14 Pro в 2022 году. Apple также обещает "увеличенную" емкость аккумулятора.

Компания Apple утверждает, что в комплекте с iPhone 15 и чехлом для наушников AirPods Pro поставляются зарядные кабели USB-C, что облегчит жизнь пользователям, так как они смогут использовать одни и те же зарядные кабели, которые уже применяются для устройств iPad и Mac. Следует отметить, что с начала 2020 года Apple уже не комплектует свои смартфоны наушниками и зарядными устройствами, оставляя в комплекте только кабель Lightning — USB-C.

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