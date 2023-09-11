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Российские учёные научились воспроизводить мелодию из сна

2:05
Наука

Возможно, в скором времени мы сможем записывать мелодии, звучащие в наших снах, благодаря инновационной системе, находящейся в стадии разработки.

Российские учёные научились воспроизводить мелодию из сна
Фото: openverse

Команда REMspace, стартапа, работающего под эгидой российского исследовательского центра "Фаза", разработала комбинацию аппаратного и программного обеспечения, способную преобразовывать мелодии, возникающие при движениях рук, в записанную музыку.

В основе этой системы лежит феномен люцидных сновидений, когда человек осознает, что он находится во сне, не переставая при этом видеть его. Ученые десятилетиями занимались поиском способов взаимодействия с мозгом и получения от него информации во время таких сновидений.

В данном исследовании участники столкнулись с проблемой преодоления ограничений, накладываемых обычным параличом мышц, возникающим во время сна, что делает физически невозможным игру на гитаре или набор текста на клавиатуре. Однако в результате тренировок участники научились управлять своими движениями в состоянии сна.

Перед тем как войти в состояние сна, добровольцы были обучены исполнять ритм песни Queen "We Will Rock You" с помощью движений рук в состоянии бодрствования. Впечатляет то, что троим из четырех участников удалось воспроизвести тот же ритм во время осознанных сновидений.

Данные, полученные в результате движений рук, были обработаны с помощью специального программного обеспечения, которое расшифровало ритм и воссоздало ритм песни. Несмотря на то что некоторые попытки были неудачными из-за слабых движений рук, три успешные записи были сделаны.

Хотя в данном эксперименте рассматривался ритм, состоящий всего из двух нот, исследователи считают, что при дальнейшей разработке можно будет обучать людей исполнять во сне более сложные музыкальные композиции. В перспективе это может привести к игре на музыкальных инструментах или участию в оркестре в сновидении.

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Я Вызывал Осознанные Сны в течение 30 дней и вот что вышло...
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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