Как космический телескоп Джеймса Уэбба может обнаружить жизнь на других планетах

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи выявили потенциал космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) для обнаружения признаков разумной жизни в атмосфере нашей планеты, если бы он находился вдалеке от Земли. JWST, запущенный в конце 2021 года, сфокусирован на изучении глубоких уголков вселенной, но также имеет возможность исследовать атмосферы экзопланет и искать биосигналы и техносигналы.

Фото: Wikipedia

Работа телескопа JWST

С момента запуска, JWST углубляется в тайны космоса, исследуя прошлое Вселенной. Однако, одной из важных целей телескопа является исследование атмосфер планет за пределами Солнечной системы с целью обнаружения газов, производимых биологической жизнью (биосигналы) и химических веществ, свидетельствующих о развитых инопланетных цивилизациях (техносигналы).

Исследование жизни на Земле издалека

В новом исследовании, опубликованном на сервере предварительной печати arXiv 28 августа, ученые взяли спектр земной атмосферы и снизили качество данных, чтобы имитировать взгляд издалека, на расстоянии десятков световых лет. Затем, с использованием компьютерной модели, они анализировали данные с точки зрения возможностей датчиков JWST, чтобы определить, сможет ли телескоп обнаружить биосигналы и техносигналы, такие как метан и кислород (производимые биологической жизнью), а также диоксид азота и хлорфторуглероды (производимые людьми).

Выводы исследования

Неофициально, на расстоянии до 50 световых лет от Земли находится около 20 экзопланет, но ученые предсказывают, что в пределах досягаемости JWST может быть до 4000 экзопланет, согласно проекту EDEN, международному астрономическому сотрудничеству, занимающемуся поиском потенциально обитаемых планет вблизи Земли.

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