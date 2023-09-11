Ученые из РФ выяснили, как работают лобные доли мозга у детей с синдромом Ретта

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Балтийского федерального университета имени Канта и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН провели исследование, в ходе которого была изучена активность мозга у 61 детей в возрасте от трех до 17 лет. Среди участников были как здоровые дети, так и те, у кого был диагностирован синдром Ретта.

Фото: Wikipedia

Результаты исследования выявили увеличенную активность гамма-диапазона, ответственного за сон, память и внимание, в центральных и височных областях мозга у детей с данным синдромом. Эти изменения указывают на нарушение баланса между активностью и ингибированием нейронов.

Профессор БФУ Александр Храмов, руководитель исследования, подчеркнул, что эти результаты помогут лучше понять патологические процессы, характерные для синдрома Ретта. Кроме того, данное исследование может способствовать более frühen диагностики данного синдрома и оценке эффективности методов лечения.

Синдром Ретта представляет собой редкое генетическое заболевание, которое чаще всего диагностируется у девочек и сопровождается тяжелым нарушением умственного развития.

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