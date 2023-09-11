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Inside Hook: cоздан аналог алкоголя без похмелья

1:12
Наука

В лаборатории GABA Labs в Лондоне разработали аналог синтетического алкоголя, который, по утверждению создателей, обеспечивает расслабляющий эффект, не сопровождаемый похмельем. Однако медики подчеркивают, что алкоголь всегда несет определенные риски для здоровья.

Inside Hook: cоздан аналог алкоголя без похмелья
Фото: openverse

Профессор Дэвид Натт, бывший советник правительства Великобритании по вопросам наркотиков, занимался исследованием воздействия алкоголя на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Его работа привела к созданию нового алкогольного напитка, который, по заявлениям ученых, воздействует на рецепторы, способствующие расслаблению и высвобождению дофамина и серотонина. При этом минимизируются негативные побочные эффекты, такие как похмелье, координационные проблемы и расстройства речи.

Alcarelle представляет собой безвкусное вещество, которое можно смешивать с другими напитками. Однако ученые и врачи призывают проявлять осторожность, так как воздействие нового напитка на организм пока мало изучено. Кроме того, даже без похмелья алкоголь несет определенные риски для здоровья.

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Алкоголь без похмелья. Это реально?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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