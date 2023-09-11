В лаборатории GABA Labs в Лондоне разработали аналог синтетического алкоголя, который, по утверждению создателей, обеспечивает расслабляющий эффект, не сопровождаемый похмельем. Однако медики подчеркивают, что алкоголь всегда несет определенные риски для здоровья.
Профессор Дэвид Натт, бывший советник правительства Великобритании по вопросам наркотиков, занимался исследованием воздействия алкоголя на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Его работа привела к созданию нового алкогольного напитка, который, по заявлениям ученых, воздействует на рецепторы, способствующие расслаблению и высвобождению дофамина и серотонина. При этом минимизируются негативные побочные эффекты, такие как похмелье, координационные проблемы и расстройства речи.
Alcarelle представляет собой безвкусное вещество, которое можно смешивать с другими напитками. Однако ученые и врачи призывают проявлять осторожность, так как воздействие нового напитка на организм пока мало изучено. Кроме того, даже без похмелья алкоголь несет определенные риски для здоровья.
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