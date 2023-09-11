Осы, обычно ассоциирующиеся с негативными эмоциями у людей, на самом деле являются умными и полезными насекомыми, утверждают ученые после проведенных исследований.
Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, раскрывает, что мир осят насчитывает более 100 тысяч видов, и многие из них не обладают способностью к укусу. Кроме того, осы оказывают значительное воздействие на растительный мир и обладают выдающейся интеллектуальной активностью.
Исследователи провели эксперименты с осами Vespula vulgaris в биологическом саду Майнцского университета в Германии. Они обнаружили, что осы способны запоминать источники пищи и активно к ним возвращаются.
В одном из экспериментов осы были обучены различать два оттенка синих карточек, несмотря на то, что их зрение является фасеточным и сложным. Эти насекомые проявили выдающуюся способность к обучению.
Еще одним интересным результатом было обнаружение, что пчелы и осы могут научиться различать изображения человеческих лиц.
Осы играют важную роль в экосистеме, опыляя растения и устраняя вредителей сельского хозяйства, таких как мухи, пауки, жуки и тараканы. Эти исследования помогают лучше понять и оценить их вклад в баланс природы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.