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Ученые оспорили дурную репутацию ос: они умнее и полезнее

1:28
Наука

Осы, обычно ассоциирующиеся с негативными эмоциями у людей, на самом деле являются умными и полезными насекомыми, утверждают ученые после проведенных исследований.

Ученые оспорили дурную репутацию ос: они умнее и полезнее
Фото: openverse

Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, раскрывает, что мир осят насчитывает более 100 тысяч видов, и многие из них не обладают способностью к укусу. Кроме того, осы оказывают значительное воздействие на растительный мир и обладают выдающейся интеллектуальной активностью.

Исследователи провели эксперименты с осами Vespula vulgaris в биологическом саду Майнцского университета в Германии. Они обнаружили, что осы способны запоминать источники пищи и активно к ним возвращаются.

В одном из экспериментов осы были обучены различать два оттенка синих карточек, несмотря на то, что их зрение является фасеточным и сложным. Эти насекомые проявили выдающуюся способность к обучению.

Еще одним интересным результатом было обнаружение, что пчелы и осы могут научиться различать изображения человеческих лиц.

Осы играют важную роль в экосистеме, опыляя растения и устраняя вредителей сельского хозяйства, таких как мухи, пауки, жуки и тараканы. Эти исследования помогают лучше понять и оценить их вклад в баланс природы.

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КАК ЖИВУТ ОСЫ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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