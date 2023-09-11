В России разрабатывают плавающую гаубицу — проект СССР

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В России, основываясь на опыте применения артиллерии в ходе специальной военной операции, начали разработку плавающей гаубицы калибра 152 миллиметра, сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмаш­завода" Роман Хромов.

Фото: openverse

По его словам, опыт в текущей ситуации в зоне СВО чётко дал понять, что сверхлёгкая машина необходима.

Разработку проекта такой гаубицы на шасси БМП-3 начали ещё в 80-х года при СССР, но так и не довели до конца.

"Изучая, как ведутся сейчас в зоне СВО боевые действия и перемещение техники в рамках этих боевых действий, мы видим, что потребность в лёгкой машине с гаубицей калибра 152 миллиметра присутствует", — пояснил Хромов РИА Новости.

Он подчеркнул, что проект необходимо актуализировать под текущие нужды ВС России.

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