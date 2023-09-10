NASA нашли новый способ поиска инопланетных цивилизаций

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные исследования Национального аэрокосмического агентства (НАСА) никогда не прекращаются, и сегодня они выходят за пределы простых радиосигналов в поисках внеземной жизни. Вместе с традиционными методами детекции, такими как радиоволны, ученые активно исследуют техносигналы, признаки развитых цивилизаций и даже искусственные химические вещества в атмосферах экзопланет.

Фото: Openverse

Техносигналы: Новый аспект поиска

Современные технологии, включая искусственный интеллект и усовершенствованные методы исследования, открывают новые горизонты в поиске внеземной жизни. Одним из ключевых аспектов этого расширенного поиска стали "техносигналы". Эти сигналы могут включать в себя лазерные импульсы или радиоволны, исходящие не только с планет нашей солнечной системы, но и с отдаленных экзопланет.

По следам разумной жизни

Техносигналы — это лишь один из аспектов поиска. Ученые также обращают внимание на "признаки разумной жизни". В эти признаки входят свидетельства грандиозной инженерии, которая могла бы быть создана разумными существами. Среди таких свидетельств — массивные структуры, известные как "сферы Дайсона", построенные вокруг звезд для сбора и использования их энергии.

Поиски вне Земли

Эти расширенные методы поиска внеземной жизни открывают ученым НАСА более широкие перспективы. Мы можем обнаружить жизнь, которая не обязательно будет биологической, а также свидетельства разумных цивилизаций, которые могли бы использовать электромагнитные волны, чтобы связаться с нами.

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