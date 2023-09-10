Геоинженерия часто представляется как последнее технологическое решение для борьбы с климатическим кризисом и спасения мира. Однако последние модели показывают, что такие рискованные подходы, как управление солнечной радиацией (затемнение Солнца), могут оказаться недостаточными для защиты Антарктиды.
Остается только один приемлемый вариант, который мы пытаемся реализовать уже четыре десятилетия: прекратить сжигание ископаемого топлива.
Летом в Северном полушарии наблюдались разрушительные пожары, наводнения и экстремальные погодные явления, что вновь пробудило интерес к геоинженерии в связи с обострением проблемы климатических катастроф.
Йоханнес Суттер, гляциолог из Бернского университета, подчеркивает:
"Окно возможностей для ограничения роста глобальной температуры ниже 2 градусов быстро закрывается, что делает все более вероятным серьезное рассмотрение технических мер вмешательства в климат в будущем".
Для оценки потенциального влияния управления солнечной радиацией на одну из неизбежных переломных точек климата Саттер и его команда сосредоточили свое внимание на Западной Антарктиде, где, согласно наблюдениям, мы находимся в опасной близости от критической точки, касающейся ледохода, или уже преодолели ее.
Несмотря на то, что зима в самом разгаре, в регионе уже наблюдается тревожная потеря льда, включая сокращение морского льда, стабилизирующего ледники Западной Антарктиды на суше. Последствия таяния Западной Антарктиды включают значительное повышение уровня моря и возможность нарушения океанических течений, которые уже замедляются. Ускоренное таяние также оказывает разрушительное воздействие на местную дикую природу.
Саттер и его коллеги провели моделирование при различных сценариях выбросов и методах введения стратосферного аэрозоля. Модели показали, что затемнение Солнца путем введения миллионов тонн диоксида серы в стратосферу к 2050 г. может отсрочить ледовый коллапс, но только в сочетании со значительными усилиями по декарбонизации и в сценариях с умеренными или низкими выбросами.
Исследователи предупреждают, что до тех пор, пока концентрация парниковых газов в атмосфере будет оставаться высокой, управление солнечной радиацией, вероятно, должно сохраняться в течение столетий, а возможно, и тысячелетий. Резкий отказ от стратегий блокирования солнечной радиации чреват "шоком прекращения", который приведет к резкому скачку температуры и усугублению последствий, в то время как текущие проблемы, связанные с избытком CO2, сохранятся.
Кроме того, управление солнечной радиацией может оказать негативное влияние на региональные погодные условия, создавая риски для общества и биосферы, а также потенциально нераскрытые последствия. Важно отметить, что в этом случае не будут устранены прямые негативные последствия повышения концентрации CO2 в атмосфере, такие как подкисление океана.
В конечном счете, единственный сценарий, который дает шанс предотвратить разрушение Западно-Антарктического ледяного щита, предполагает быструю декарбонизацию.
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