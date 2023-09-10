Учёные предупредили, что даже затемнение Солнца не остановит таяние ледников

3:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Геоинженерия часто представляется как последнее технологическое решение для борьбы с климатическим кризисом и спасения мира. Однако последние модели показывают, что такие рискованные подходы, как управление солнечной радиацией (затемнение Солнца), могут оказаться недостаточными для защиты Антарктиды.

Фото: Openverse

Остается только один приемлемый вариант, который мы пытаемся реализовать уже четыре десятилетия: прекратить сжигание ископаемого топлива.

Летом в Северном полушарии наблюдались разрушительные пожары, наводнения и экстремальные погодные явления, что вновь пробудило интерес к геоинженерии в связи с обострением проблемы климатических катастроф.

Йоханнес Суттер, гляциолог из Бернского университета, подчеркивает:

"Окно возможностей для ограничения роста глобальной температуры ниже 2 градусов быстро закрывается, что делает все более вероятным серьезное рассмотрение технических мер вмешательства в климат в будущем".

Для оценки потенциального влияния управления солнечной радиацией на одну из неизбежных переломных точек климата Саттер и его команда сосредоточили свое внимание на Западной Антарктиде, где, согласно наблюдениям, мы находимся в опасной близости от критической точки, касающейся ледохода, или уже преодолели ее.

Несмотря на то, что зима в самом разгаре, в регионе уже наблюдается тревожная потеря льда, включая сокращение морского льда, стабилизирующего ледники Западной Антарктиды на суше. Последствия таяния Западной Антарктиды включают значительное повышение уровня моря и возможность нарушения океанических течений, которые уже замедляются. Ускоренное таяние также оказывает разрушительное воздействие на местную дикую природу.

Саттер и его коллеги провели моделирование при различных сценариях выбросов и методах введения стратосферного аэрозоля. Модели показали, что затемнение Солнца путем введения миллионов тонн диоксида серы в стратосферу к 2050 г. может отсрочить ледовый коллапс, но только в сочетании со значительными усилиями по декарбонизации и в сценариях с умеренными или низкими выбросами.

Исследователи предупреждают, что до тех пор, пока концентрация парниковых газов в атмосфере будет оставаться высокой, управление солнечной радиацией, вероятно, должно сохраняться в течение столетий, а возможно, и тысячелетий. Резкий отказ от стратегий блокирования солнечной радиации чреват "шоком прекращения", который приведет к резкому скачку температуры и усугублению последствий, в то время как текущие проблемы, связанные с избытком CO2, сохранятся.

Кроме того, управление солнечной радиацией может оказать негативное влияние на региональные погодные условия, создавая риски для общества и биосферы, а также потенциально нераскрытые последствия. Важно отметить, что в этом случае не будут устранены прямые негативные последствия повышения концентрации CO2 в атмосфере, такие как подкисление океана.

В конечном счете, единственный сценарий, который дает шанс предотвратить разрушение Западно-Антарктического ледяного щита, предполагает быструю декарбонизацию.

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