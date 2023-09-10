Ученые рассказали, почему молния не всегда убивает

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Молния, когда она ударяет, несет с собой разрушение и опасность. Её разряды способны нанести материальный ущерб, и, что более важно, угрожают человеческим жизням. Но несмотря на страшную мощь молнии, не всегда она приводит к летальному исходу.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Земля и молнии: непрерывное взаимодействие

На нашей планете практически каждый день приносит грозы и молнии. Эти природные явления сопровождаются миллионами вспышек разрядов электричества. Когда эти разряды достигают земной поверхности, они становятся молниями. Исследователи утверждают, что без этого естественного явления, которое в буквальном смысле разряжает электрическое поле Земли, жизнь на нашей планете, возможно, никогда бы не возникла.

Молнии и их сила

Сутью молнии является естественный разряд статического электричества, накапливающегося между облаками и землей. Потенциал этих разрядов может достигать до 100 миллионов вольт. В результате этого процесса образуется плазма, которая, рассеиваясь, создает как вспышки света, так и ударяющий звук, известный как гром. Когда молния поражает человека, это подобно колоссальному токовому удару, который может вызвать остановку сердца. Однако, не в каждом случае смерть является неизбежной.

Почему удар молнии не всегда смертелен

Чтобы понять, почему молния не всегда смертельна, нужно знать, каким образом она может стать угрозой для жизни. Первоначально, молния возникает из-за разрядов статического электричества, которые накапливаются между облаками, небом и землей. Разность потенциалов при этом может достигать 100 миллионов вольт. В результате образуется плазма, которая при разряде проявляется в виде вспышки света и грома.

Основная угроза молнии заключается в том, что она может создать колоссальный ток, способный остановить сердце. Однако, в большинстве случаев, большая часть тока, который несет молния, не проникает внутрь человеческого тела. Вместо этого он просто скользит по поверхности тела, следуя наиболее прямому пути к земле. Этот феномен часто объясняется наличием капель пота на коже, которые обладают более высокой проводимостью, чем само человеческое тело.

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Что происходит когда в человека попадает молния