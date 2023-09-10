Ученые рассказали, почему молния не всегда убивает

Молния, когда она ударяет, несет с собой разрушение и опасность. Её разряды способны нанести материальный ущерб, и, что более важно, угрожают человеческим жизням. Но несмотря на страшную мощь молнии, не всегда она приводит к летальному исходу.
На нашей планете практически каждый день приносит грозы и молнии. Эти природные явления сопровождаются миллионами вспышек разрядов электричества. Когда эти разряды достигают земной поверхности, они становятся молниями. Исследователи утверждают, что без этого естественного явления, которое в буквальном смысле разряжает электрическое поле Земли, жизнь на нашей планете, возможно, никогда бы не возникла.
Сутью молнии является естественный разряд статического электричества, накапливающегося между облаками и землей. Потенциал этих разрядов может достигать до 100 миллионов вольт. В результате этого процесса образуется плазма, которая, рассеиваясь, создает как вспышки света, так и ударяющий звук, известный как гром. Когда молния поражает человека, это подобно колоссальному токовому удару, который может вызвать остановку сердца. Однако, не в каждом случае смерть является неизбежной.
Чтобы понять, почему молния не всегда смертельна, нужно знать, каким образом она может стать угрозой для жизни. Первоначально, молния возникает из-за разрядов статического электричества, которые накапливаются между облаками, небом и землей. Разность потенциалов при этом может достигать 100 миллионов вольт. В результате образуется плазма, которая при разряде проявляется в виде вспышки света и грома.
Основная угроза молнии заключается в том, что она может создать колоссальный ток, способный остановить сердце. Однако, в большинстве случаев, большая часть тока, который несет молния, не проникает внутрь человеческого тела. Вместо этого он просто скользит по поверхности тела, следуя наиболее прямому пути к земле. Этот феномен часто объясняется наличием капель пота на коже, которые обладают более высокой проводимостью, чем само человеческое тело.
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