Китайским ученым удалось вырастить получеловеческую почку

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Человек, нуждающийся в пересадке органа, иногда сталкивается с трудностями при поиске подходящего донора. Идеальным решением было бы выращивание необходимых органов по мере их потребности. Однако, на данный момент, этот процесс кажется фантастическим и невозможным.

Фото: openverse

Миниорганы, известные как органоиды, хоть и являются полезными, всё же далеки от полноценных органов. Они не только микроскопические, но и не полностью имитируют функции больших органов, сообщает Наука и жизнь. Например, почечный органоид представляет собой отдельную функциональную единицу почки, но не целую почку. Для выращивания полноценных органов необходимо создать подходящую пространственную среду, поскольку они взаимодействуют с другими органами и тканями в организме.

Ещё одним вариантом является выращивание органов в животных. Часто в этом контексте рассматривают свиней, несмотря на генетическое расстояние между ними и людьми. Органы свиней подходят по размеру и физиологии. Свиней легче разводить, они хорошо размножаются в неволе, что делает их более доступными, чем обезьяны. При этом использование органов обезьян вызывает возмущение общественности из-за этических соображений.

Несколько лет назад исследователи попробовали создать клеточные химеры, сочетая человеческие стволовые клетки с эмбрионом свиньи. Эти стволовые клетки были индуцированными, что позволило им приспособиться к среде эмбриона. Однако результаты были не идеальными: не все человеческие клетки выжили, и развитие органов оставалось неполным.

Сотрудники Института биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу смогли добиться более успешных результатов. Они создали зародышевые почки, состоящие на 50-65% из человеческих клеток. Эмбрионы были генетически модифицированы, чтобы не могли развить полностью свои собственные почки, но могли создать подходящую среду для развития человеческих клеток. Несмотря на успех, остаются вопросы о долгосрочной жизнеспособности и пересадке таких органов, так как иммунная система человека может реагировать на свиные клетки.

Тем не менее, это важный шаг в развитии методов выращивания органов и может предоставить новые возможности для лечения людей, нуждающихся в пересадке органов.

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