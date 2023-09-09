Учёный-климатолог намеренно обманул коллег своей статьёй

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

"Я упустил всю правду, чтобы опубликовать свою статью об изменении климата", — так назвал свою "самообличительную" статью Патрик Т. Браун. Фото: Openverse

Ранее он опубликовал материал в журнале Nature о исследовании, посвященном проблемам климата. Однако, как он теперь признает, он умышленно ввел читателей и коллег в заблуждение.

Новая статья появилась на новостном сайте The Free Press. В ней Браун утверждает, что редакторы ведущих научных изданий предвзято относятся к некоторым аспектам научных исследований, включая вопросы глобального потепления.

Поскольку преобладает единая "официальная" точка зрения, он решил "приспособить" свою работу к предполагаемым интересам журнала.

В чем заключается манипуляция данными? Когда он обсуждал влияние изменения климата на частоту пожаров, он намеренно игнорировал другие факторы, которые также оказывают влияние и являются рисками пожаров. Например, аспекты сельского хозяйства, неосторожное поведение отдельных людей, загрязнение окружающей среды и так далее.

Браун является содиректором группы по климату и энергетике в частной некоммерческой компании "Breakthrough Institute" и занимается вопросами экологии, климата и энергетики.

Некоторые люди восхитились "смелостью" Патрика, но большинство коллег и читателей в комментариях выразили мнение, что его поведение неэтично, как минимум.

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