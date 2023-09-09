Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм
Пальма плодоносит под землей: открытие ученых
Врачи назвали главный витамин в борьбе с раком
Диетолог Парсад рассказал о продуктах, которые провоцируют метеоризм
Саудовская Аравия планирует создать транспортный коридор с Индией и Европой
Бывший игрок "Рубина" может перейти в "Барселону" в 2024 году
Власти Петербурга планируют вакцинировать от гриппа 60% жителей города
Мать погибшей на Урале школьницы привлекли к ответственности
Немецкие и китайские физики изобрели способ писать под водой

Учёные разработали новый "тест Тьюринга" для ChatGPT

2:54
Наука

Наша жизнь уже переплелась с искусственным интеллектом (ИИ), когда в конце прошлого года ChatGPT прогремел на весь интернет. С тех пор ИИ OpenAI набирает обороты, а эксперты все чаще высказывают опасения по поводу связанных с ней рисков.

Учёные разработали новый "тест Тьюринга" для ChatGPT
Фото: Openverse

Одновременно с этим чат-боты стали отклоняться от заданных сценариев, вступая в непредвиденные взаимодействия, обманывая других ботов и демонстрируя своеобразное поведение. Эти случаи вызывают новые опасения по поводу все большего приближения некоторых средств ИИ к человекоподобному интеллекту.

Традиционно тест Тьюринга служил надежным критерием для оценки того, могут ли машины демонстрировать разумное поведение, неотличимое от человеческого. Однако в связи с недавним всплеском развития ИИ, похоже, требуются более сложные критерии для оценки их развивающихся возможностей.

В ответ на эту потребность международная группа компьютерных ученых, включая одного из сотрудников подразделения управления OpenAI, занялась исследованием того, с какого момента большие языковые модели, подобные ChatGPT, могут начать демонстрировать признаки самосознания и понимания окружающей обстановки.

Нам известно, что современные нейросети, в том числе ChatGPT, проходят тщательное тестирование на безопасность, в ходе которого учитывается обратная связь с человеком для расширения их генеративных возможностей. Тем не менее, исследователям безопасности недавно удалось обойти эти меры безопасности, что привело к появлению таких проблем, как фишинговые письма и заявления, одобряющие насилие.

Эти проблемные результаты были получены в ответ на специально сконструированные подсказки, разработанные исследователем безопасности с целью выявления уязвимостей в GPT-4, последней и якобы более безопасной версии ChatGPT.

Концепция ситуационной осведомленности вызывает опасения, что модель может распознать, находится ли она на стадии тестирования или развернута для публичного использования, как объясняют Лукас Берглунд, компьютерный ученый из Университета Вандербильта, и его коллеги.

В своих экспериментах Берглунд и его команда сосредоточились на конкретном аспекте, который они считают потенциальным предшественником ситуационной осведомленности: рассуждения "вне контекста".

Под этим понимается способность вспомнить информацию, полученную в процессе обучения, и применить ее во время тестирования, даже если эта информация не имеет прямого отношения к тестовому заданию.

Они провели серию экспериментов и обнаружили, что и GPT-3, и LLaMA-1 лучше справляются с заданиями, оценивающими рассуждения вне контекста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ФЕНОМЕН ChatGPT
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.

Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Охлобыстин: "Слепаков* — подлец"
Россия ранее не наносила удары по полиции Украины. Почему выбран Кривой Рог?
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Нашлась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского
Вторая волна мобилизации: на фронт отправятся 23 дивизии мигрантов
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Последние материалы
Диетолог Парсад рассказал о продуктах, которые провоцируют метеоризм
Саудовская Аравия планирует создать транспортный коридор с Индией и Европой
Бывший игрок "Рубина" может перейти в "Барселону" в 2024 году
Власти Петербурга планируют вакцинировать от гриппа 60% жителей города
Мать погибшей на Урале школьницы привлекли к ответственности
Немецкие и китайские физики изобрели способ писать под водой
Как осенью обеспечить хороший урожай клубники в следующем году
Учёные разработали новый "тест Тьюринга" для ChatGPT
Российская туристка была взята в заложники в номере отеля на Пхукете
ГИБДД начала лишать водительских прав за неправильно закрепленные номера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников