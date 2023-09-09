Специалисты открыли новый тип клеток мозга

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Университета Лозанны и Центра Висса сделали важное открытие, выявив новый тип клеток в мозге, который занимает промежуточное положение между нейронами.

Фото: openverse

Эти клетки играют ключевую роль в регулировании молекулярных процессов, необходимых для передачи информации между синапсами и контролируют возбуждение нейронов.

Нарушения в этом процессе могут привести к проблемам с памятью, а эксперименты на мышах показали, что разрушение этих клеток усиливает приступы эпилепсии.

Это открытие может иметь важное значение для разработки новых методов лечения нейрологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

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Как работает мозг. Нервная сеть и нейронные связи под микроскопом