Специалисты Университета Лозанны и Центра Висса сделали важное открытие, выявив новый тип клеток в мозге, который занимает промежуточное положение между нейронами.
Эти клетки играют ключевую роль в регулировании молекулярных процессов, необходимых для передачи информации между синапсами и контролируют возбуждение нейронов.
Нарушения в этом процессе могут привести к проблемам с памятью, а эксперименты на мышах показали, что разрушение этих клеток усиливает приступы эпилепсии.
Это открытие может иметь важное значение для разработки новых методов лечения нейрологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.
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