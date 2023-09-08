Polaroid возвращается на рынок моментальных фотокамер

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то Polaroid был непревзойденным лидером в мире моментальной фотопечати. Фотокамеры и кассеты этой компании пользовались такой популярностью, что слово "Polaroid" стало синонимом для всех аналогичных фотоаппаратов на постсоветском пространстве.

Фото: openverse.org

Однако, подобно Kodak, к концу 1990-х годов её путь стал тусклым, и в течение следующих двух десятилетий Polaroid пережил множество банкротств и попыток восстановления.

За это время рынок почти полностью завоевал себе Fujifilm Instax. Но Polaroid, кажется, не собирается сдаваться, wylsa.com. Вчера была представлена новая модель Polaroid I-2, и компания, по всей видимости, стремится стать своего рода "Leica" в мире моментальной фотографии.

Давайте разберемся: Polaroid I-2 продается по цене $600, а картриджи стоят от $20 (кстати, Leica также производит камеры совместимые с Instax, но они дешевле). За эту цену покупатель получает стильный дизайн, автофокус, экспонометр и "самый качественный объектив в истории Polaroid". Но, похоже, такие камеры выбирают не из-за их технических характеристик или ультра-чётких снимков.

Итак, продукт получился именно таким, каким его любят: он предназначен для истинных энтузиастов, которые могут позволить себе потратить большие деньги на хобби. А для всех остальных есть Instax, или, возможно, вы можете найти у старших родственников на чердаках что-то из старых Polaroid с "того" времени.

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