Российский завод разработали дизельный мотор мощностью 550 лошадиных сил

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

На выставке Comtrans 2023 представлена последняя новинка от Ярославского моторного завода. В настоящее время проводится эксплуатационное тестирование младшей модели ЯМЗ-535 с мощностью 240 лошадиных сил на заводе "Урал". Тем временем начали готовиться к производству более мощной версии, ЯМЗ-770. Этот проект находился в разработке в течение многих лет, и источники сообщают, что его запуск был долгожданным событием. Сейчас конструкция ЯМЗ-770 получила одобрение, и этот мощный мотор обязательно появится на российских грузовиках.

Фото: openverse.org

Согласно предварительным данным, ЯМЗ-770 будет доступен в различных модификациях с мощностью от 350 до 550 лошадиных сил. В последующем планируется выпуск моделей с мощностью до 620 лошадиных сил, в которых будут применены стальные поршни вместо алюминиевых и система двойного наддува, сообщает "За рулём".

Первыми покупателями таких моторов станут завод "Урал" и производители железнодорожной техники. Кроме того, интерес к мотору проявляют ЛиАЗ и предприятия сельского хозяйства. Фактически любой, кто ищет мощный дизельный двигатель, и ему ранее приходилось использовать китайские агрегаты, получит отличную альтернативу.

Планируется начать продажи ЯМЗ-770 в 2025 году, а опытная партия моторов может быть выпущена уже к концу 2024 года.

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