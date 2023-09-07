iPhone могут заспамить через Bluetooth

Есть такой компактный гаджет — Flipper Zero. Это что-то вроде "швейцарского ножа" в сфере кибербезопасности для энтузиастов. Грубо говоря, он позволяет взаимодействовать с различными беспроводными протоколами и интерфейсами, такими как Wi-Fi, Bluetooth и RFID.
Диапазон доступных развлечений ограничен только фантазией и навыками пользователя: кто-то выключает им надоедливые телевизоры в общественных зонах, кто-то открывает шлагбаумы, а кто-то бомбардирует чужие iPhone ложными системными сообщениями.
Девайс может имитировать сигналы Bluetooth-переферии Apple, например, бесконечные уведомления о новой метке AirTag или наушниках AirPods рядом с устройством, сообщает wylsa.com. И избавиться от такой атаки, не покидая зону покрытия, крайне сложно — смартфон становится практически бесполезным.
Благо, радиус действия у Flipper Zero совсем небольшой, но надо понимать, что это далеко не единственное устройство, способное на такие манипуляции. Так что, возможно, стоит избавиться от привычки держать Bluetooth постоянно включенным.
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