50 лет назад NASA случайно уничтожили инопланетную жизнь

Эксперт предполагает, что эксперименты, проведенные аппаратами NASA Viking в 1976 году, случайно лишили Марс возможности зарождения новой жизни.
В 1976 году два аппарата Viking, отправленные НАСА на Марс, провели четыре эксперимента, надеясь найти следы марсианской жизни. Однако результаты оказались загадочными и разочаровывающими для большинства ученых.
Каждый из спускаемых аппаратов Viking — Viking 1 и Viking 2 — провел на Марсе четыре эксперимента:
Несмотря на некоторые намеки на наличие жизни, большинство ученых пришли к выводу, что эксперименты Viking не обнаружили марсианской жизни. Однако Дирк Шульце-Макуч, астробиолог из Технического университета Берлина, поднимает интересную гипотезу.
Шульце-Макуч считает, что результаты экспериментов могли быть искажены из-за избыточного количества воды, добавленной в почву. Исследователь указывает на то, что микробы на Земле способны выживать в сухих условиях, поглощая влагу из воздуха. Эти породы также присутствуют на Марсе, который имеет определенный уровень влажности.
Если бы марсианские микробы содержали перекись водорода, химическое вещество, совместимое с некоторыми формами жизни на Земле, то это могло бы помочь им выживать и даже выделять газы, обнаруженные в эксперименте с маркированным выбросом. Однако избыточное количество воды могло стать смертельным для этих организмов.
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