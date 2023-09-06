50 лет назад NASA случайно уничтожили инопланетную жизнь

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Эксперт предполагает, что эксперименты, проведенные аппаратами NASA Viking в 1976 году, случайно лишили Марс возможности зарождения новой жизни.

Фото: Wikipedia

Загадочные результаты экспериментов

В 1976 году два аппарата Viking, отправленные НАСА на Марс, провели четыре эксперимента, надеясь найти следы марсианской жизни. Однако результаты оказались загадочными и разочаровывающими для большинства ученых.

Эксперименты Viking

Каждый из спускаемых аппаратов Viking — Viking 1 и Viking 2 — провел на Марсе четыре эксперимента:

Поиск органики. В первом эксперименте с газовым хроматографом и масс-спектрометром (GCMS) исследователи искали органические соединения в марсианской почве.

В первом эксперименте с газовым хроматографом и масс-спектрометром (GCMS) исследователи искали органические соединения в марсианской почве. Метаболизм. В эксперименте с меченым высвобождением проверялся метаболизм путем добавления в почву радиоактивно отслеживаемых питательных веществ.

В эксперименте с меченым высвобождением проверялся метаболизм путем добавления в почву радиоактивно отслеживаемых питательных веществ. Фотосинтез. Эксперимент с пиролитическим высвобождением проверял фиксацию углерода потенциальными фотосинтетическими организмами.

Эксперимент с пиролитическим высвобождением проверял фиксацию углерода потенциальными фотосинтетическими организмами. Газообмен. Эксперимент с газообменом мониторил метаболизм, следя за выделением газов из почвы и их реакцией на углерод.

Сомнения в результате

Несмотря на некоторые намеки на наличие жизни, большинство ученых пришли к выводу, что эксперименты Viking не обнаружили марсианской жизни. Однако Дирк Шульце-Макуч, астробиолог из Технического университета Берлина, поднимает интересную гипотезу.

Роль воды в убийстве микробов

Шульце-Макуч считает, что результаты экспериментов могли быть искажены из-за избыточного количества воды, добавленной в почву. Исследователь указывает на то, что микробы на Земле способны выживать в сухих условиях, поглощая влагу из воздуха. Эти породы также присутствуют на Марсе, который имеет определенный уровень влажности.

Если бы марсианские микробы содержали перекись водорода, химическое вещество, совместимое с некоторыми формами жизни на Земле, то это могло бы помочь им выживать и даже выделять газы, обнаруженные в эксперименте с маркированным выбросом. Однако избыточное количество воды могло стать смертельным для этих организмов.

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