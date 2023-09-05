Apple создаст бюджетный ноутбук для конкуренции с Google

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Apple работает над созданием доступной версии ноутбука MacBook, чтобы конкурировать с устройствами Chromebook от Google, которые широко используются в образовательных учреждениях, сообщает New York Post.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Согласно информации издания, новые ноутбуки от Apple будут изготовлены из менее роскошных материалов и будут ориентированы на учащихся. Ожидается, что выпуск этой модели состоится не раньше второй половины следующего года. Следует отметить, что Chromebook уже сегодня доступны в США от 149 долларов, в то время как MacBook имеют более высокую цену, начиная с 1 тысячи долларов.

Это позволило устройствам от Google завоевать популярность в образовательной сфере. Также появились слухи о том, что в этом году Apple может не выпустить модели iPhone 15 из серии Pro Max или Ultra, а сосредоточится только на расширенной версии iPhone 15 Pro.

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