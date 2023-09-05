Учёные предупреждают о выходе из-под контроля инвазивных видов

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Инвазивные виды, наносящие ущерб сельскохозяйственным культурам, опустошающие леса, распространяющие болезни и нарушающие экосистемы, стремительно распространяются по всему миру, и человечество не в силах сдержать эту тенденцию, говорится в опубликованной в понедельник научной оценке.

Фото: Openverse

Эта неспособность влечет за собой ошеломляющие убытки и недополученные доходы, превышающие 400 млрд. долл. в год — сумму, эквивалентную ВВП таких стран, как Дания или Таиланд. Однако, как отмечает межправительственная научная консультативная группа по Конвенции ООН о биоразнообразии (IPBES), эта цифра, скорее всего, существенно занижена.

В докладе приводятся различные примеры таких инвазивных видов, как гиацинт, засоряющий озеро Виктория в Восточной Африке, крысы и коричневые змеи, уничтожающие виды птиц в Тихом океане, а также комары, заносящие в новые регионы такие заболевания, как зика, желтая лихорадка и денге. Всего в отчете описано более 37 000 чужеродных видов, прижившихся вдали от родной среды обитания, и их число продолжает расти, как и стоимость ущерба, которая с 1970 г. увеличилась в среднем в четыре раза.

В докладе делается вывод о том, что экономическая экспансия, рост населения и изменение климата будут усугублять частоту и масштабы биологических вторжений и их последствий. Только 17% стран разработали законы или нормативные акты для борьбы с этим нашествием.

Распространение этих видов служит конкретным доказательством того, что стремительное развитие человеческой деятельности привело к существенному изменению природных систем, в результате чего Земля вступила в новую геологическую эпоху, получившую название "антропоцен", как утверждают ученые.

Глобальный договор о защите биоразнообразия, заключенный в декабре прошлого года в Монреале, призван сократить темпы распространения инвазивных чужеродных видов в два раза к 2030 году.

В отчете IPBES излагаются общие стратегии достижения этой цели, но не оценивается вероятность ее успеха.

Основными направлениями защиты, согласно отчету, являются профилактика, искоренение и, в крайнем случае, сдерживание.

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