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Японские ученые нашли планету похожую на Землю

2:53
Наука

Пояс Койпера, который простирается за орбитой Нептуна, всегда был загадочным регионом нашей Солнечной системы. Этот огромный диск вокруг Солнца скрывает бесчисленное множество небесных тел, включая астероиды и космические камни, а также кометы, состоящие из льда и пыли. Однако, внимание ученых привлекает необычное движение некоторых из этих объектов. Вместо того чтобы двигаться по ожидаемым траекториям, они отклоняются, подчиняясь гравитационному воздействию чего-то массивного и загадочного. Это наблюдение вызвало целую серию исследований и гипотез о природе этого неизвестного объекта.

Японские ученые нашли планету похожую на Землю
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Секреты транснептуновых объектов

Астрофизики из Японии, в частности Патрик София Лыкавка из университета Киндай и Такаши Ито из Национальной астрономической обсерватории, решили исследовать эту загадку. Они обратили внимание на транснептуновые объекты (ТНО), небесные тела, находящиеся за орбитой Нептуна. Они заметили, что некоторые из них не следуют ожидаемым орбитам и движутся под влиянием неизвестной гравитационной силы. Кроме того, многие из этих объектов имеют большой наклон орбиты, что указывает на их отклонение от плоскости эклиптики Солнечной системы.

Моделирование и открытие

Чтобы понять природу этого неизвестного воздействия, Лыкавка и Ито использовали современные компьютерные инструменты для моделирования движения ТНО. Их целью было воспроизвести наблюдаемое поведение объектов, включая влияние необнаруженного массивного объекта. Результаты моделирования пролили свет на гравитационные аномалии и указали на возможное существование планеты, находящейся в поясе Койпера.

Планета размером с Землю?

Согласно данным моделирования, эта гипотетическая планета обладает внушительными характеристиками. Ее масса составляет от 1,5 до 3 раз больше массы Земли, а наклон орбиты составляет около 30 градусов к плоскости эклиптики Солнечной системы. Ее расстояние от Солнца оценивается в 250-500 астрономических единиц, что гораздо ближе, чем предполагаемая "девятая планета". Однако важно отметить, что существование этой планеты остается гипотетическим и требует дальнейших исследований для подтверждения.

Это открытие, хотя и вызывает восторг, оставляет много вопросов без ответов. Но если гипотеза окажется верной, она может значительно расширить наше понимание формирования и эволюции Солнечной системы. Поиск этой скрытой планеты продолжается, и возможно, скоро мы узнаем больше о таинственном мире пояса Койпера.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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