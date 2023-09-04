Многие люди обнаруживают, что с возрастом их способность к сохранению информации, включая важные даты, события и планы, начинает ухудшаться. Международная группа учёных провела исследование, чтобы выяснить, могут ли продукты питания и биодобавки помочь улучшить способность запоминать. Об этом пишет PNAS.
Исследование выявило, что флавонолы оказывают положительное воздействие на память. Эти естественные соединения активируют определённые ферменты и находятся в таких продуктах, как яблоки, облепиха, чай, лук, красное вино и шоколад.
Учёные провели эксперимент с двумя группами людей. В первой была диета с использованием плацебо, в то время как во второй питание дополняли таблетками, содержащими 500 мг флавонолов в день.
В результате проведённого исследования установлено, что участники второй группы продемонстрировали улучшение памяти на 16% с начала эксперимента. Флавонолы, которые относятся к подклассу флавоноидов и встречаются в природе в растительных продуктах, способствуют активации некоторых ферментов в человеческом организме, что, в свою очередь, улучшает работу памяти. Эти вещества можно найти в таких продуктах, как яблоки, лук, облепиха, чай, красное вино и тёмный шоколад.
Авторы исследования подчёркивают, что это лишь начало более глубоких исследований в области человеческой памяти, но полученные результаты свидетельствуют о том, что для здоровой памяти мозгу необходимы разнообразные питательные вещества.
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