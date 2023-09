Your browser does not support the audio element.

Многие люди обнаруживают, что с возрастом их способность к сохранению информации, включая важные даты, события и планы, начинает ухудшаться. Международная группа учёных провела исследование, чтобы выяснить, могут ли продукты питания и биодобавки помочь улучшить способность запоминать. Об этом пишет PNAS.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.