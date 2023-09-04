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PNAS: продукты с флавонолами помогают улучшить память человека

1:43
Наука

Многие люди обнаруживают, что с возрастом их способность к сохранению информации, включая важные даты, события и планы, начинает ухудшаться. Международная группа учёных провела исследование, чтобы выяснить, могут ли продукты питания и биодобавки помочь улучшить способность запоминать. Об этом пишет PNAS.

PNAS: продукты с флавонолами помогают улучшить память человека
Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Исследование выявило, что флавонолы оказывают положительное воздействие на память. Эти естественные соединения активируют определённые ферменты и находятся в таких продуктах, как яблоки, облепиха, чай, лук, красное вино и шоколад.

Учёные провели эксперимент с двумя группами людей. В первой была диета с использованием плацебо, в то время как во второй питание дополняли таблетками, содержащими 500 мг флавонолов в день.

В результате проведённого исследования установлено, что участники второй группы продемонстрировали улучшение памяти на 16% с начала эксперимента. Флавонолы, которые относятся к подклассу флавоноидов и встречаются в природе в растительных продуктах, способствуют активации некоторых ферментов в человеческом организме, что, в свою очередь, улучшает работу памяти. Эти вещества можно найти в таких продуктах, как яблоки, лук, облепиха, чай, красное вино и тёмный шоколад.

Авторы исследования подчёркивают, что это лишь начало более глубоких исследований в области человеческой памяти, но полученные результаты свидетельствуют о том, что для здоровой памяти мозгу необходимы разнообразные питательные вещества.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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