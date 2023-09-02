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Новые ракеты 9М333 для ЗРК "Стрела" сделали бесполезными тепловые ловушки ВСУ

1:11
Наука

На вооружении российских подразделений в зоне специальной операции появились новые управляемые ракеты 9М333, перед которыми беззащитны вертолёты и самолёты украинских ВВС.

Новые ракеты 9М333 для ЗРК "Стрела" сделали бесполезными тепловые ловушки ВСУ
Фото: Openverse

Боеприпас для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М3" нельзя сбить с курса тепловыми ловушками, он не отвлекается на помехи и находит свою цель, цитирует агентство РИА Новости слова информированного источника.

"Ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности, от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель. Это отличный показатель эффективности", — пояснил специалист журналистам.

Новинка уже успешно применялась в зоне СВО против штурмовиков Су-25 ВВС Украины, самолётов и вертолётов противника. Также она может сбить беспилотник с габаритами 1-1,5 метра.

Раннее военный эксперт сообщил, что украинские власти привлекли гражданскую технику к постройке линии обороны под Харьковом.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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