Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду
Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда
Мы тоже не хотим больше никаких туристов: туристофобию поддержал целый остров, жители вышли на манифистации
Из-за угрозы возникновения пожаров в Адыгее ограничили посещение лесов
Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"
Недавнее исследование свидетельствует о том, что наши предки носили обувь 150 тысяч лет назад
США не видят угрозу в расширении БРИКС
В Польше выросло число заболевших легионеллезом
В Петербурге ограничат движение транспорта из-за старейшего пробега

Как можно определить, обрел ли искусственный интеллект сознание

3:22
Наука

Современный мир свидетельствует о стремительном развитии технологий искусственного интеллекта, заставляя нас задуматься о возможности приобретения этими системами уровня сознания. 

Как можно определить, обрел ли искусственный интеллект сознание
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Нейронаучные теории сознания

Чтобы понять, может ли искусственный интеллект когда-нибудь достичь уровня сознания, аналогичного человеческому, давайте рассмотрим шесть ключевых теорий человеческого сознания.

Теория рекуррентной обработки

Одной из теорий является теория рекуррентной обработки, основанная на функционировании нашего мозга. Согласно этой теории, информация обрабатывается через циклы обратной связи. Эти циклы позволяют мозгу постоянно корректировать и пересматривать информацию в соответствии с новыми данными, что способствует адаптации к разнообразным ситуациям и принятию обоснованных решений.

Теория высшего порядка

Теория высшего порядка предполагает, что для сознательного состояния необходимо не только иметь опыт, но и осознавать его наличие. Сознание включает в себя способность думать о своих мыслях и осознавать их существование. Это означает, что сознание отражает наши психические состояния.

Теория глобального рабочего пространства

Другая теория, известная как теория глобального рабочего пространства, предлагает интегративный взгляд на сознание. Согласно ей, сознание не ограничивается отдельными мыслями или опытом, а возникает, когда информация из разных источников объединяется в мозге. Это позволяет формировать единый сознательный опыт.

Вычислительный функционализм

Вычислительный функционализм связывает сознание с обработкой информации, независимо от ее источника - естественного или искусственного. Это означает, что принципы нейронауки, изученные на человеке и животных, могут быть применены к искусственному интеллекту. Система ИИ, обрабатывающая информацию аналогично сознательным процессам, теоретически может считаться сознательной.

Феноменальное сознание

Эта точка зрения фокусируется на субъективном опыте, на том, каким образом мы воспринимаем мир. Феноменальное сознание касается того, каково это - иметь собственные ощущения и переживания. Оно описывает разницу между обработкой информации и реальным субъективным опытом.

Теория поведения

Вместо изучения внутренних процессов, теория поведения предлагает оценивать сознание по внешнему поведению системы. Однако, с учетом того, насколько адаптированными стали системы искусственного интеллекта, одного этого критерия может быть недостаточно.

Этические вопросы

Вопрос о сознании в искусственном интеллекте поднимает сложные этические дилеммы. Если ИИ достигает уровня сознания, то как мы должны взаимодействовать с ним? Будет ли этичным использовать его для выполнения повторяющихся задач, выключать по своему усмотрению или изменять?

Эти вопросы напоминают дискуссии о правах животных и о том, как мы обращаемся с разумными существами.

Сознательный ИИ может иметь свои собственные мотивы и желания, что может привести к конфликтам интересов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Путин и Си отказались от личного присутствия на саммите G20. Что это значит?
Конюх похитил 16-летнюю наездницу в Калининграде
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Под Москвой застрелили экс-депутата Дагестана Ахмеда Гамзаева
Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
Последние материалы
Из-за угрозы возникновения пожаров в Адыгее ограничили посещение лесов
Как можно определить, обрел ли искусственный интеллект сознание
Матч "Сочи" — "Спартак" может быть перенесён в Москву из-за газона на "Фиште"
Недавнее исследование свидетельствует о том, что наши предки носили обувь 150 тысяч лет назад
США не видят угрозу в расширении БРИКС
В Польше выросло число заболевших легионеллезом
В Петербурге ограничат движение транспорта из-за старейшего пробега
Психолог напомнила, что в первые две недели учебного года школьников нельзя перегружать
Минэнерго разрабатывает меры для обеспечения России моторными топливами
Эзотерик Абравитова объяснила, как выявить человека с негативной энергетикой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников