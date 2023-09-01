В России разрабатывают ИИ помощника для замены второго пилота

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В России разрабатывается интеллектуальный помощник, который предназначен для замены второго пилота на самолетах. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время своей рабочей поездки в Мурманск, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

"Мы наблюдаем тенденцию к постепенному переходу на автономное управление в практически всех видах транспорта. По авиации, первые работы в области автоматизации управления начались ещё в начале прошлого века, и сегодня автопилоты способны обеспечивать полёт с минимальным участием человека, за исключением фазы взлёта и посадки.

В настоящее время наши научные исследования направлены на создание интеллектуального помощника, который сможет заменить второго пилота", — подчеркнул Мантуров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.