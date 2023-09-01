900 тысяч лет назад люди были на грани вымирания

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые-генетики обнаружили "бутылочное горлышко", через которую прошли предки современного человека, когда их численность в популяции сильно сократилась до нескольких тысяч особей в течение нескольких поколений. Эти новые результаты были опубликованы в журнале Science.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Эффект "бутылочного горлышка" описывает уменьшение генетического разнообразия в популяции из-за критического снижения ее численности на определенный период времени по различным причинам.

Исследователи под руководством Юнь Синьфу из Техасского научного центра здравоохранения использовали новую модель коалесцентности, чтобы оценить численность человеческой популяции в прошлом, исходя из данных более чем 3 тысяч современных геномов.

"Наши результаты указывают на то, что предки современного человека прошли через период "узкого места" в популяции примерно от 930 до 813 тысяч лет назад, когда в популяции было всего около 1280 особей. Период "узкого места" продолжался около 117 тысяч лет и поставил предков человека на грани вымирания", — говорится в исследовании.

Это критическое сокращение численности популяции совпадает с серьезными климатическими изменениями в плейстоцене, известными как "ледниковый период", а также с последующим процессом эволюции видов.

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