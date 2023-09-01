Инженеры "Курганмашзавода" доказали, что трофейный Bradley проиграет БМП-3 в бою

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский броневик Bradley, захваченный в зоне СВО российскими подразделениями, уступает в боевой мощи БМП-3.

Фото: Openverse

К такому выводу пришли конструкторы и инженеры "Курганмашзавода" после изучения трофейной боевой машины, рассказал представитель предприятия Роман Хромов.

"Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Американская техника имеет худшее вооружение, её подвеска не предназначена для украинских грунтов, также "Брэдли", в отличие от БМП-3, не может преодолевать водные преграды без длительной подготовки, отметил специалист.

Конструкторы из США попытались уменьшить отставание броневика от лучших образцов, добавил Хромов, начинив машину современной электроникой. Именно она стала слабым местом Bradley — при выходе из строя компонентов экипаж полностью теряет возможность вести стрельбу.

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