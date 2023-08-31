Microsoft уберет приложение Teams из пакета Office из-за расследования ЕС

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Корпорация Microsoft, базирующаяся в США, планирует исключить приложение Teams из состава пакета Office для своих бизнес-клиентов в странах Европейского союза. Этот шаг направлен на упрощение взаимодействия с конкурирующими приложениями в свете текущего антимонопольного расследования, проводимого Европейской комиссией, сообщает ТАСС.

Фото: Wikipedia

Данное объявление было сделано компанией.

Эти изменения затронут пакеты программ Microsoft 365 и Office 365, предназначенные для коммерческих клиентов в странах Европейской зоны и Швейцарии, что позволит уменьшить общую стоимость этих пакетов.

"Мы продолжим сотрудничать с Еврокомиссией с учетом проблем рынка в поиске прагматичных решений, которые принесут пользу как клиентам, так и разработчикам в Европе", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится к более существенному снижению цен, чем-то, что было предложено корпорацией еще в апреле текущего года.

Антимонопольное расследование в отношении Microsoft началось после жалобы корпорации Salesforce, которой принадлежит корпоративный мессенджер Slack, в 2020 году. В 2017 году американская компания Microsoft добавила в свой пакет Office 365 платформу Teams для совместной работы пользователей. Корпорация Slack утверждала, что таким образом ее конкурент неправомерно интегрировал ряд функций в свой продукт.

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