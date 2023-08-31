Учёные открыли форму кислорода, ставящую под сомнение предыдущие исследования

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно открытый изотоп кислорода бросает вызов нашим представлениям о его поведении.

Фото: Openverse

Этот изотоп, известный как кислород-28, отличается самым высоким числом нейтронов, когда-либо зарегистрированным в ядре атома кислорода. Несмотря на ожидания стабильности, он удивительным образом быстро распадается. Такое непонятное поведение заставило усомниться в нашем понимании "магического" числа частиц в атомных ядрах.

Ранее максимальное число нейтронов наблюдалось в изотопе кислорода — кислороде-26 (8 протонов плюс 18 нейтронов, итого 26 нуклонов).

Теперь исследовательская группа под руководством физика-ядерщика Йосуке Кондо из Токийского технологического института Японии обнаружила два новых изотопа кислорода: кислород-27 и кислород-28, содержащие 19 и 20 нейтронов соответственно.

В ядерной физике "магическое" число — это количество нуклонов, необходимое для полного заполнения оболочки, причем каждая новая оболочка характеризуется заметным энергетическим разрывом.

Атомное ядро, имеющее магическое число как протонов, так и нейтронов, называется дважды магическим, что является синонимом повышенной стабильности.

Преобладающим кислородом на Земле, в том числе и в воздухе, которым мы дышим, является кислород-16 — дважды магический вариант кислорода.

Давние ожидания связывали кислород-28 с последующим после кислорода-16 изотопом кислорода с двойной магией, однако ранние попытки обнаружить его не увенчались успехом.

Результаты, полученные Кондо и его коллегами, могут прояснить эту загадку. Новые данные свидетельствуют о том, что нейтронная оболочка остается неполной, что заставляет скептически отнестись к вопросу о том, является ли 20 магическим числом для нейтронов.

Для более глубокого понимания загадочной незакрытой нейтронной оболочки необходимо исследовать ядро в возбужденном состоянии с более высокой энергией. Альтернативные способы образования кислорода-28 также могут принести пользу, но их реализация окажется гораздо более сложной.

Пока же увлекательные и с таким трудом сделанные выводы позволяют предположить, что дважды магические ядра могут быть гораздо более сложными, чем предполагалось ранее.

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