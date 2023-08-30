Китайский аналитик рассказал, что было не так с производством iPhone 15

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Мин Чи-Куо проанализировал информацию о главных вызовах, с которыми Apple столкнулась при разработке своих смартфонов. Особое внимание уделялось новому материалу — титану, который компания ранее никогда не применяла в корпусах iPhone.

Фото: openverse.org

Несмотря на опыт работы с металлами, например, в Apple Watch Ultra или давнем PowerBook G4, возникли некоторые сложности, сообщает wylsa.com.

По слухам, трудности с обработкой новых рамок привели к решению не интегрировать сенсорную кнопку действия вместо рычажка переключения беззвучного режима; вместо этого была оставлена физическая кнопка.

Помимо этого, возникли трудности с новыми камерными модулями, дисплеями и проблемы с перегревом аккумуляторов. Особенно сложной задачей оказался "айфон Шрёдингера" — смартфон, который одновременно был и "Pro Max", и "Ultra" до официальной презентации. Это решение, хоть и добавило множество уникальных функций флагманскому устройству, привело к задержке начала массового производства. В результате продажи топовой модели могут начаться позже, а доступность устройства сразу после выпуска может быть ограниченной.

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Кто на самом деле производит iPhone?