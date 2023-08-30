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Астрономическая обсерватория подвергалась кибератаке

2:31
Наука

Согласно последним данным, опубликованным в августе 2023 года, одной из самых престижных астрономических обсерваторий мира — Gemini — недавно был нанесен серьезный удар хакерами.

Обсерватория Gemini: Сокровищница астрономических открытий

Обсерватория Gemini — это научное учреждение, оснащенное двумя передовыми телескопами диаметром в 8 метров каждый. Эти телескопы, размещенные в двух полушариях Земли — на Гавайях и в Чили, позволяют астрономам изучать небесные явления с уникальной точностью. Финансируемая несколькими странами, включая США, Великобританию и Канаду, обсерватория управляется Национальным научным фондом США (NSF). Она заслуженно служит источником множества научных открытий, включая рождение сверхновых звезд и обнаружение черных дыр.

Хакерская атака на обсерваторию Gemini

18 августа 2023 года журнал Science опубликовал статью, в которой сообщалось о кибератаке на обсерваторию Gemini. Национальная исследовательская лаборатория оптической инфракрасной астрономии (NOIRLab), ведущая обсерваторию, подтвердила атаку на свои компьютерные системы. Последствия атаки оказались значительными: телескоп Gemini North был вынужден прекратить свою работу, а Gemini South находился в плановой остановке для проведения технических работ.

Национальная исследовательская лаборатория и ее ответ

1 августа 2023 года NOIRLab выпустила официальное заявление о приостановке всех операций на обсерватории Gemini. Дополнительно, оба телескопа были временно выключены. Цель этого действия — обеспечить специалистам необходимое время для анализа и реагирования на кибератаку, а также для пересмотра мер безопасности в системах оборудования.

Следствия для астрономического сообщества

Остановка работы телескопов Gemini оказала негативное воздействие на работу астрономов и научных исследований. Множество проектов было вынуждено приостановиться, включая подготовку диссертаций и написание научных статей. Исследователям часто требуется максимально эффективное использование времени, и подобные сбои могут создать серьезные преграды на пути к достижению научных целей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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