В США разрабатывают "мешки" для космического мусора

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Американская космическая стартап-компания TransAstra одержала победу в конкурсе, проведенном NASA, на разработку "мешков" для сбора космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает Space News, ссылаясь на представителей компании.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Сумма контракта составила 850 тысяч долларов. В соответствии с условиями соглашения, TransAstra должна создать прототип данного устройства и успешно провести испытания на поверхности Земли, сообщает Gazeta.ru.

Идея использования раздуваемых конструкций для захвата космического мусора возникла в Лаборатории реактивного движения NASA в ходе работы над проектом, связанным с защитой от астероидов. Изначально эта концепция предполагала использование таких средств для перехвата потенциально опасных объектов в околоземном пространстве и их направление на лунную орбиту.

TransAstra планирует производить "мешки", которые смогут удерживать как микроспутники массой 1,3 кг, так и использованные ступени ракет, геостационарные спутники связи и даже астероиды весом до 50 тысяч тонн.

В будущем компания TransAstra предлагает транспортировать собранный космический мусор на орбитальный перерабатывающий завод ThinkPlatform, принадлежащий другому космической стартапу ThinkOrbital.

По данным компании, такой подход позволит сократить расходы на топливо на 82% и сэкономить 40% времени при очистке околоземного пространства. Однако пока не раскрываются даже приблизительные сроки создания такой инфраструктуры.

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