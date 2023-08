В США разрабатывают "мешки" для космического мусора

Your browser does not support the audio element.

Американская космическая стартап-компания TransAstra одержала победу в конкурсе, проведенном NASA, на разработку "мешков" для сбора космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает Space News, ссылаясь на представителей компании.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.