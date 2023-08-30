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Energies: в XXII веке климатический кризис может погубить до 1 миллиарда человек - повтор, вышло в 5-43 сегодня

Наука

Согласно выводам канадских исследователей из Университета Западного Онтарио, последствия глобального потепления, вызванного деятельностью человека, могут привести к потере около 1 миллиарда жизней в течение предстоящего столетия. Исследование, опубликованное в научном журнале Energies, основано на предыдущих расчетах, показывающих, что на каждые 1000 выбросов парниковых газов, образующихся в результате сжигания ископаемого топлива, можно ожидать одну преждевременную смерть.

Energies: в XXII веке климатический кризис может погубить до 1 миллиарда человек - повтор, вышло в 5-43 сегодня
Фото: openverse

Принимая во внимание прогнозы американских ученых из Университета штата Вашингтон, согласно которым к 2200 году население земли достигнет 10,4 миллиарда человек, становится очевидным, что потенциальный ущерб от выбросов парниковых газов в течение следующего столетия может составить примерно 10% от прогнозируемой численности населения планеты на тот момент.

Исследователи предполагают, что эту мрачную перспективу можно предотвратить за счет повышения энергосбережения и эффективности в таких секторах, как промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Кроме того, эксперты выступают за постепенный переход от ископаемого топлива к более экологически чистым источникам энергии, включая водород, биотопливо и возобновляемые источники энергии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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