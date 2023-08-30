Катастрофические последствия глобального потепления: оценка угрозы и возможные решения

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые предупреждают о наступающей климатической катастрофе, если немедленно не будут предприняты действия по сокращению глобального потепления. Оценки показывают, что при увеличении средних температур на два градуса к концу столетия около миллиарда человек могут столкнуться с фатальными последствиями.

Фото: openverse.org

Исследование, опубликованное в журнале Energies, провели Джошуа Пирс из Университета Западного Онтарио (США) и Ричард Парнкатт из Университета Граца (Австрия). Они проанализировали более 180 научных статей, чтобы получить всесторонний обзор ситуации.

Особое внимание было уделено "правилу 1000 тонн", которое утверждает, что сжигание 1000 тонн ископаемого углерода может привести к одной преждевременной смерти в будущем.

Ответственность за глобальное потепление в значительной степени лежит на нефтегазовой промышленности. Ученые предлагают пересмотреть энергетическую политику и перейти на использование возобновляемых источников энергии с целью снижения выбросов углерода в атмосферу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Глобальное потепление. ПРАВДА об изменении климата. Влияние на экономику и здоровье | Факты