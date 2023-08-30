Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га
DWN: производящий "Леопарды" концерн Rheinmetall теряет репутацию на Украине
Треть опрошенных российских школьников подрабатывали этим летом
Джо Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики со шпаргалки
Экс-разведчик ВС США Риттер: у РФ готова хитрая ловушка для ВСУ на линии обороны
Тарасова порадовалась новости о нахождении 16-летней фигуристки Горбачёвой
В Приморье в результате ДТП погиб котенок амурского тигра
В пассажирский самолет ударила молния во время полета
Специалисты рассказали о самых дорогих и бюджетных квартирах в Москве

Катастрофические последствия глобального потепления: оценка угрозы и возможные решения

1:07
Наука

Ученые предупреждают о наступающей климатической катастрофе, если немедленно не будут предприняты действия по сокращению глобального потепления. Оценки показывают, что при увеличении средних температур на два градуса к концу столетия около миллиарда человек могут столкнуться с фатальными последствиями.

Катастрофические последствия глобального потепления: оценка угрозы и возможные решения
Фото: openverse.org

Исследование, опубликованное в журнале Energies, провели Джошуа Пирс из Университета Западного Онтарио (США) и Ричард Парнкатт из Университета Граца (Австрия). Они проанализировали более 180 научных статей, чтобы получить всесторонний обзор ситуации.

Особое внимание было уделено "правилу 1000 тонн", которое утверждает, что сжигание 1000 тонн ископаемого углерода может привести к одной преждевременной смерти в будущем.

Ответственность за глобальное потепление в значительной степени лежит на нефтегазовой промышленности. Ученые предлагают пересмотреть энергетическую политику и перейти на использование возобновляемых источников энергии с целью снижения выбросов углерода в атмосферу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Глобальное потепление. ПРАВДА об изменении климата. Влияние на экономику и здоровье | Факты
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Мы вас похороним. Будете искать смерти": Медведев объявил войну НАТО за Крым
"Мы вас похороним. Будете искать смерти": Медведев объявил войну НАТО за Крым
Последние материалы
Экс-разведчик ВС США Риттер: у РФ готова хитрая ловушка для ВСУ на линии обороны
Тарасова порадовалась новости о нахождении 16-летней фигуристки Горбачёвой
В Приморье в результате ДТП погиб котенок амурского тигра
В пассажирский самолет ударила молния во время полета
Специалисты рассказали о самых дорогих и бюджетных квартирах в Москве
CNN: F-16 будут быстро уничтожены русскими ракетами, Зеленскому это не простят
Мэр Кличко: в Шевченковском районе Киева горит административное здание
Онколог Беджанян: геморрой не является предраковым состоянием
Финляндия становится первой страной в мире, которая переходит на цифровые проездные документы
Туристам рассказали, кто не прав в самолете в глупых спорах из-за сидений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников