Томские ученые разработали отечественные мембраны для мобильных фильтров крови

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) представили первые отечественные мембраны, предназначенные для очистки крови. Эти мембраны предназначены для использования в мобильных фильтрах и могут быть применены в экстренных ситуациях. Исследователи отмечают, что новые мембраны эффективно удаляют лейкоциты из компонентов донорской крови и превосходят по эффективности зарубежные аналоги.

Фото: openverse

Процедура лейкофильтрации необходима для обеспечения безопасности переливаемой крови, так как лейкоциты донора могут вызвать нежелательные иммунные реакции у пациента. Для этого кровь проходит сложную обработку на станциях переливания. Однако новые мембраны для мобильных фильтров, разработанные учеными ТПУ, представляют альтернативный способ очистки крови.

Эти мембраны созданы из отечественных полимеров с использованием специальной технологии многоканального электроспиннинга. Они обладают микропористой структурой, которая позволяет задерживать лейкоциты благодаря их размеру и заряду на поверхности мембран. Ученые отмечают, что разработанные мембраны на 40% эффективнее японских аналогов, при этом они имеют меньшую толщину и количество слоев.

Эта разработка не только позволяет повысить безопасность переливания крови, но и обеспечивает университетским студентам и аспирантам возможность вовлечения в исследовательскую деятельность, сотрудничество с промышленными компаниями и практическое применение теоретических знаний в реальных проектах.

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Лейкофильтрация донорской крови в клинике "Dr.Pet's"