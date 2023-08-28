Пентагон будет применять ИИ для контроля неба

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские военные планируют использовать искусственный интеллект для контроля над воздушным пространством над столицей США, Вашингтоном, как сообщили из Пентагона.

Фото: Wikipedia

Организаторы проекта утверждают, что внедрение искусственного интеллекта в систему визуального распознавания и предупреждения приведет к увеличению эффективности в десять раз по сравнению с текущими методами, сообщает РИА Новости.

"Заказы на данную систему уже находятся в процессе исполнения, и планируется начать ее развертывание в текущем году… Модернизация значительно расширяет способности операторов системы ПВО в области идентификации воздушных объектов и предоставления предупреждений с помощью (безвредных для зрения) лазеров на гораздо большие расстояния", — подчеркнуто в официальном пресс-релизе.

Прототип системы был продемонстрирован в течение полтора года, и в апреле компания Teleidoscope, занимавшаяся его разработкой, заключила контракт на 100 миллионов долларов.

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