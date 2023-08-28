Португальские учёные обнаружили окаменевших пчёл возрастом 3 тысячи лет

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе палеонтологических раскопок на побережье Одемиры в Португалии ученые из Лиссабонского университета обнаружили древние окаменевшие коконы с окаменевшими останками диких пчел, возраст которых составляет около трех тысяч лет. О своем открытии исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Papers in Palaeontology.

Фото: openverse

Эти окаменевшие пчелиные коконы стали результатом необычайно редкого процесса минерализации. Обычно внешний скелет насекомых, состоящий главным образом из органического вещества хитина, быстро разлагается. Однако ученые предполагают, что мумификация пчел была обусловлена резким понижением ночной температуры в конце зимы либо длительным затоплением территории вне сезона дождей.

Благодаря уникально высокой степени сохранности ученым удалось определить анатомические детали, позволяющие установить пол пчелы. К тому же они обнаружили остатки монофлоральной пыльцы. Это указывает на то, что пчелы строили свои коконы, используя цветочную пыль одного вида цветка, который составлял более 45% от всех найденных внутри пыльцевых частиц. Внутренняя часть этих окаменевших коконов была покрыта сложной нитью, которую создала матерь пчелы из органического полимера.

Известно, что пчелы принадлежали к роду эуцера (Eucera), которые обычно строят свои гнезда в земле. Этот род насчитывает около 700 видов, обитающих на материковой части Португалии.

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