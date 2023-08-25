Луноход из Индии преодолел 8 метров на поверхности Луны

Индийский луноход "Прагьян" успешно преодолел расстояние в 8 метров по поверхности Луны. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об этом в своем аккаунте в социальной сети X (ранее известной как Twitter, запрещенной в России).

Фото: CNSA

"Луноход успешно преодолел расстояние около 8 м. Полезные нагрузки лунохода LIBS и APXS включены. Вся полезная нагрузка двигательного модуля, посадочного модуля и лунохода работает штатно", - говорится в сообщении.

Луноход "Прагьян" оснащен рентгеновским спектрометром альфа-частиц (APXS), предназначенным для анализа элементного состава лунного грунта и окружающих горных пород, а также лазерным спектроскопом (LIBS), который способен определить химический и минералогический состав лунной поверхности.

"Прагьян" будет активен как минимум один лунный день (14 земных суток). Ученые из Индии также сообщили о нахождении породных выходов в районе южного полюса Луны, которые могут дать информацию о процессах формирования спутника. Экспедиция также продолжит поиск воды на Луне, начатый индийской орбитальной станцией "Чандраян-1". Первые данные указывают на наличие льда в некоторых кратерах. Обнаружение льда даст ученым уникальную возможность изучить историю воды в Солнечной системе.

В прошлую среду, спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно совершил мягкую посадку в районе южного полюса Луны. Индия стала четвертой страной, осуществившей успешную мягкую посадку аппарата на Луне после СССР, США и Китая. Кроме того, Индия стала первой страной, совершившей мягкую посадку на южном полюсе Луны. Ранее попытка российской станции "Луна-25" совершить посадку в этом районе закончилась неудачей.

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