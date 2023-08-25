Четверть российско-армянских бизнес-проектов сконцентрированы в сфере IT

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Около четверти совместных бизнес-проектов между Россией и Арменией сфокусированы в области высоких технологий и информационных технологий (IT), что считается одним из наиболее перспективных направлений для развития сотрудничества. Эту информацию поделился Максим Решетников, министр экономического развития России, в ходе делового завтрака с представителями бизнес-сообщества России и Армении, который состоялся в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

"В январе — мае товарооборот между Россией и Арменией увеличился почти в два раза, до 186 млрд рублей, а в прошлом году — достиг рекордных значений в 320 млрд рублей. Это значит, что взаимная заинтересованность бизнеса в сотрудничестве растет. Важно реализовать этот потенциал по максимуму, — подчеркнул Решетников. — "У армянского бизнеса есть отличная возможность закрепиться на емком российском рынке. Для России это выгодно с точки зрения переориентации торговых потоков, замещения иностранных компаний новыми игроками и развития экономики предложения".

Решетников отметил, что российская сторона предоставляет широкий спектр инструментов для поддержки армянского бизнеса в России, включая соглашения о защите и поощрении инвестиций, систему поддержки технологических проектов и механизм поручительств для доступа к банковским кредитам.

"В Россию беспошлинно можно ввозить высокотехнологичное оборудование с комплектующими, а также сырье и материалы, аналогов которых нет в ЕАЭС. Проекты по созданию или модернизации передовых, уникальных для российской экономики производств получают кредитную поддержку на особых условиях", — пояснил министр.

Решетников также отметил, что помимо сферы высоких технологий, российско-армянское бизнес-сотрудничество активно развивается в энергетической и транспортной отраслях. Кроме того, российские компании проявляют интерес к строительству жилья в Армении, увеличению поставок строительных материалов и внедрению новых строительных технологий.

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