В "Роскосмосе" выразили поздравления индийским специалистам с тем, что им удалось благополучно посадить аппарат "Чандраян 3" на южной полюсе Луны.
Представители госкорпорации подчеркнули, что исследования естественного спутника Земли важны для всех обитателей планеты, ведь в будущем именно с Луны, возможно, будет происходить освоение дальнего космоса.
"Госкорпорация "Роскосмос" поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян 3". Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее 23 августа Индии впервые в мире удалось посадить на южном полюсе Луны свой космический аппарат "Чандраян-3", который стартовал с Земли 14 июля, а 5 августа достиг лунной орбиты.
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