"Роскосмос" поздравил Индию с благополучной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В "Роскосмосе" выразили поздравления индийским специалистам с тем, что им удалось благополучно посадить аппарат "Чандраян 3" на южной полюсе Луны.

Фото: "Луна (Moon)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Представители госкорпорации подчеркнули, что исследования естественного спутника Земли важны для всех обитателей планеты, ведь в будущем именно с Луны, возможно, будет происходить освоение дальнего космоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата "Чандраян 3". Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее 23 августа Индии впервые в мире удалось посадить на южном полюсе Луны свой космический аппарат "Чандраян-3", который стартовал с Земли 14 июля, а 5 августа достиг лунной орбиты.

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Миссия "Чандраян-3": индийский космический аппарат совершил посадку на Луне