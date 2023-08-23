Впервые за 25 лет учёные обнаружили редчайшую ходячую рыбу

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

На юго-востоке Австралии была зафиксирована крайне редкая особь ходячей рыбы, которую впервые заметили люди после 25 лет. Сообщение об этом содержится в официальной пресс-релизе научно-исследовательской организации Австралии — Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Фото: "Walking fish" by Ronald van der Graaf is licensed under CC BY 2.0.

Открытие связано с видом рыбы Pezichthys compressus и произошло на удаленном острове в Бассовом проливе. Эти рыбы уникальны тем, что способны перемещаться по дну водоема, используя плавники как некое подобие лап. До этого момента вид Pezichthys compressus был учеными обнаружен всего дважды — в 1986 и 1996 годах, оба раза вдоль берегов австралийского штата Виктория.

Информация о привычной среде обитания и численности популяции данного вида рыб остается малоизвестной. Новый экземпляр был обнаружен в рамках научной экспедиции, нацеленной на изучение воздействия изменения климата на морскую экосистему у юго-восточного побережья Австралии.

Исследователь из CSIRO, Карли Девайн, подчеркнула, что рыбу нашли на глубине 292 метра у края подводного каньона около острова Флиндерс, который находится к северо-востоку от материковой части Тасмании.

"Обнаружить этот вид рыбы было крайне сложно", — отметила она.

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