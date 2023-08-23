Астрономы нашли самую быструю звезду на Млечном Пути

3:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Самая быстро движущаяся звезда на Млечном Пути обнаружена двигающейся со скоростью 2,285 километров в секунду.

Это в девять раз быстрее, чем средняя звезда в нашей галактике.

Исследователи обнаружили шесть новых "беглых" звезд в Млечном Пути. Эти звезды движутся чрезвычайно быстро и в необычном направлении, обычно как результат сверхновой. Две из них входят в число самых быстрых объектов своего рода, когда-либо наблюдавшихся в галактике, включая ту, у которой самая высокая постоянная скорость.

Звезда J0927-6335 движется с удивительной скоростью 2,285 километров в секунду. Это эквивалентно путешествию из Нью-Йорка в Остин за немного более чем одну секунду. Фактически, трое из шести звезд быстрее, чем ранее наблюдавшиеся "гиперзвезды" — звезды, движущиеся со скоростями, превышающими скорость выбегания из галактики — двигающиеся со скоростью более 1,000 километров в секунду, что примерно в четыре раза быстрее, чем средняя звезда на Млечном Пути. Вторая по быстроте, J1235-3752, движется с очень почетной скоростью 1,694 километра в секунду. Это расстояние от Чикаго до Сан-Антонио за одну секунду.

Эти беглые звезды перемещаются со впечатляющими скоростями, хотя они технически не являются самыми быстрыми звездами в Галактике. Звезда с обозначением S0-2 является самым быстрым известным баллистическим объектом в Галактике. Она орбитально движется вокруг Стрелка A*, сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, и может достигать скорости до 4,000 километров в секунду в точке ближайшего приближения. Однако S0-2 не поддерживает такую скорость постоянно и в среднем теперь находится на втором месте между J0927 и J1235.

Но каким образом эти звезды достигли таких впечатляющих скоростей, которые, казалось бы, требовали бы огромного гравитационного воздействия? Их вышвырнуло вперёд в результате мощного взрыва. В случае четырех самых быстрых звезд это был уникальный взрыв, известный как "динамически управляемый дважды вырожденный двойной детонационный взрыв" — это замечательная аллитерация, но обычно сокращается до D6.

В этой ситуации две белых карликовые звезды вращаются вокруг друг друга, и одна из них захватывает материал у своего спутника. Превысив определенный предел, белый карлик становится слишком массивным для того, чтобы внутреннее тепло могло уравновесить гравитационную силу всей массы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.