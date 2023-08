Университет Юты рассказал о роли метана в истории климатических изменений на Земле

Your browser does not support the audio element.

Исследователи из Университета Юты представили новую работу, указывающую на виновника одного из самых серьезных климатических потеплений в истории Земли. Приблизительно 56 миллионов лет назад Земля пережила разрушительный период климатических изменений, который сегодня известен как палеоцен-эоценовое тепловое максимум (ПЭТМ). В этот период температуры повысились на всей планете на 5-8 градусов Цельсия.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.