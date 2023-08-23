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Университет Юты рассказал о роли метана в истории климатических изменений на Земле

4:43
Наука

Влияние геотермальных источников на древние климатические изменения

Исследователи из Университета Юты представили новую работу, указывающую на виновника одного из самых серьезных климатических потеплений в истории Земли. Приблизительно 56 миллионов лет назад Земля пережила разрушительный период климатических изменений, который сегодня известен как палеоцен-эоценовое тепловое максимум (ПЭТМ). В этот период температуры повысились на всей планете на 5-8 градусов Цельсия.

Университет Юты рассказал о роли метана в истории климатических изменений на Земле
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

В рамках нового исследования ученые из Университета Юты проанализировали образцы, взятые с дна Атлантического океана, и подтвердили долгоживущую теорию о том, что массовый выброс парниковых газов в атмосферу, вызванный вулканической активностью, стал причиной этих изменений. Во времена ПЭТМ резкие климатические изменения привели к вымиранию огромного количества морских и наземных организмов.

Авторы исследования, проанализировав сотни образцов, пришли к выводу, что во время интенсивной вулканической активности из гидротермальных источников на дне океанов выбросилось огромное количество метана — парникового газа, считающегося более опасным, чем углекислый газ.

Предполагается, что ПЭТМ произошло в период, когда Америка и Европа начали отделяться друг от друга, образуя Северный Атлантический океан. Температура Земли в то время повысилась на 5-8 °C, что привело к изменению состава океанов. Эти радикальные изменения продолжались, согласно оценкам ученых, примерно 200 тысяч лет.

"Наша работа подтверждает, что гидротермальные источники играли важную роль в этом процессе. По доказательствам мы видим, что в области Северного Атлантического океана в начале ПЭТМ произошли извержения гидротермальных источников в очень мелких водах", — объясняет Сара Ламбарт, одна из авторов исследования. ПЭТМ показывает, как Земля реагирует на потепление.

Сходства и различия между ПЭТМ и современным глобальным потеплением

Климатические изменения во времена ПЭТМ часто сравнивают с нынешним глобальным потеплением, хотя причины возникновения в обоих случаях различны. Однако схожи обе климатические перемены, прежде всего потому, что тогдашние нагретые отложения также были богаты углеводородами. Это означает, что ученые могут использовать ПЭТМ для понимания того, как Земля реагирует на быстрое сжигание ископаемых топлив.

Тем не менее авторы исследования отмечают, что современное глобальное потепление происходит примерно в сто раз быстрее, чем потепление во времена теплового максимума. Как было упомянуто ранее, метан является более мощным парниковым газом, чем углекислый газ. Но, стоит отметить, что он со временем разлагается в атмосфере. Однако в коротком временном отрезке выброс большого количества метана в атмосферу может иметь катастрофические последствия для планеты. Именно выброс метана, возможно, спровоцировал ПЭТМ.

Это событие также совпало с распадом континента и образованием Атлантического океана, вызванными вулканической активностью. Новое исследование подсказывает, что метан в основном выбрасывался из гидротермальных источников, расположенных в мелких водах.

Авторы не исключают возможности того, что они могли находиться и над поверхностью воды. Так или иначе, в итоге в атмосферу могло быть выброшено больше метана, чем предполагали предыдущие оценки.

Роль дополнительных исследований в понимании климатических изменений

Важно помнить, что речь идет о периоде, когда два континента начали расходиться, и между ними образовался новый океан. Если бы метан был выброшен на дне современной Северной Атлантики, то при подъеме на поверхность он окислился бы в углекислый газ, менее опасный парниковый газ.

Но для того чтобы полностью понять процессы, приведшие к ПЭТМ, нам необходимы дополнительные исследования. Ученые признают, что у нас пока нет 100% уверенности в том, что за потеплением действительно стояла вулканическая активность. Парниковые газы могут выбрасываться, например, при таянии вечной мерзлоты.

Авторы исследования продолжают анализировать образцы, и будущие исследования могут принести новые открытия в этой области.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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