Microsoft внедрит поддержку языка программирования Python в Excel

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Microsoft добавит поддержку языка программирования Python в программу Excel.

Пользователи смогут анализировать и обрабатывать данные в Excel, используя графики и библиотеки Python. Далее они смогут применять функции Excel, такие как формулы, диаграммы и сводные таблицы, для улучшения своих идей. Главный менеджер Microsoft по современной работе, Стефан Киннестранд, отмечает, что это позволит пользователям использовать специализированные библиотеки Matplotlib и Seaborn для визуализации данных.

Дополнительное программное обеспечение для новых функций не требуется. Первоначально обновление с поддержкой Python будет доступно только для Windows, но впоследствии оно появится и на других платформах. Бета-версия Excel с Python будет доступна в рамках подписки Microsoft 365, однако после завершения тестирования некоторые функции будут доступны только с лицензией.

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